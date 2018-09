Man City, 1 goditje çdo 4 minuta

Manchester City është skuadra që në rang europian godet më shumë portën e kundërshtarit.

Observatori i analizave në futboll, Cies, me qendër në Zvicër ka publikuar të dhënat sipas të cilave skuadra e Guardiolas bën një goditje drejt portën në çdo 4 minuta e 2 sekonda. Në vend të dytë të kësaj renditjeje është Juventus që në serie a godet mesatarisht çdo 4 minuta e gjysmë.

Pak kohë për të arritur një finalizim i duhet edhe Lyon në Francë, 4 minuta e 38 sekonda. Në vend të 4 vjen Barcelona me 4 minuta e 53. Në vendin e fundit për kampionatet me të mëdhenj në Europë është Bayern Munchen me 5 minuta e 19 sekonda.

Teksa Superliga Shqiptare nuk bën pjesë në këtë klasifikim, shihet se ekipi që kërkon më shumë kohë në Europë për të goditur portën është Panetolikos në Greqi me më shumë se 18 minuta.

