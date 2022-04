Man City kalon me vështirësi në fushën e Atletico

23:59 14/04/2022

Në gjysmëfinalen e Champions kualifikohet edhe Liverpool

Manchester City siguroi gjysmëfinalen e Champions League ku do të luajë ndaj Real Madrid. Kualifikimi përballë Atletico ishte i vështirë në përballjen që u mbyll pa gola, por fitorja e arritur javën e kaluar në favorizoi ekipin e Pep Guardiola.

Pep Guardiola: Është hera e tretë që jemi në gjysmëfinalen e Champions League. Për ne është një sukses i madh. Mundësi shënimi patëm në pjesën e parë. Mendoj se e merituam kualifikimin.

Skuadra spanjolle edhe pse u përpoq më së shumti në pjesën e dytë nuk shënoi dot në portën e Ederson

Diego Simeone: Jam i mërzitur, pasi u eliminuam. Ishte një sfidë e vështirë përballë një rivali të fortë që shënon të paktën 2 ose 3 gola për ndeshje dhe ne e përballuam.

Tensione pati në fushë, por edhe në korridoret e stadiumit Ëanda Metropolitano me lojtarët që u përplasën me njëri-tjetrin. Liverpool do të luajë me Villarreal pasi eliminoi Benfica.

Ndeshja e kthimit në Anfilled Road u mbyll në barazim 3 – 3, por ekipi anglez e kishte fituar me rezultatin 3 – 1 takimin e parë në Lisbonë. Takimet gjysmëfinale do të luhen në fund të prillit dhe në fillim të Majit.

