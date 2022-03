Manaj rrëfehet për “Gazzetta dello sport”

17:55 17/03/2022

Tregon për debutimin tek Inter e deri tek aventura te Barcelona

Rei Manaj ka rrëfyer në një intervistë për “Gazzetta dello Sport” hapat në karrierën e tij dhe planet për të ardhmen. Ai erdhi në Itali shumë i vogël me gomone dhe u bë pjesë e futbollit te moshat e Piacenza. Debutoi me Cremonese në moshën 16-vjeçare dhe luajti me Inter në Serie A ku ishte 18 vjeç.

Rei Manaj: Me shumë mundësi kur erdha tek Inter nuk isha gati në aspektin fizik dhe psikologjik

Më pas karriera e tij vijoi me Pescara, Pisa, Granada, Albacete dhe Barcelona B.

Rei Manaj: Më kujtohet kur hodha firmën në kontratë. Me dukej sikur isha duke luajtur Play Station, por ishte gjithçka e vërtetë. Pastaj kalova me ekipin e parë dhe për disa muaj kisha nderin të stërvitesha përkrah Messi. Në miqësoren e parë shënova 3 gola dhe ato ditë më kërkonte një tjetër ekip në La Liga dhe vendosën të më mbanin.

Manaj tha se pas largimit të Lionel Messi gjithçka ndryshoi dhe se vendosi të lëvizë.

Rei Manaj: Do të përforconin sulmin, edhe unë do të kisha patur momentin tim herët a vonë. Por vendosa të largohem. Unë ika para Griezmann. Nëse ai do ta bënte para meje do të qëndroja.

Tani është pjesë Spezia që ka si objektiv qëndrimin në Serie A. Manaj ka shënuar 4 gola dhe mendon se duhet luftuar deri në fund për çdo pikë.

