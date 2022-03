Manastirliu: Këtë vit rriten kuotat tek Mjekësia

18:16 07/03/2022

“Synohet plotësimi i nevojave me mjekë dhe infermierë”

Këtë vit do të shtohen 100 kuota ne Universitetin e Mjekësisë. Ministrja e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, tha se me rritjen e kuotave synohet plotësimi i mëtejshëm të nevojave të vendit me profesionistë.

“Fakti që duke filluar nga viti i ri akademik, 2022-2023 ne do të rrisim me 100 kuota të reja, kuotat tek Mjekësia dhe jemi duke negociuar gjithashtu për 50 kuota në Universitetin e Durrësit, do të thotë që po bëjmë një hap përpara drejt plotësimit të mëtejshëm të nevojave të vendit me profesionistë të mjekësisë. Por gjithashtu edhe sa i përket Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, synojmë gjithashtu të shtojmë kuotat për vitin e ri akademik me 100 kuota shtesë për degën e Infermierisë”.

Nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, ministrja e Shëndetësisë tha se është hapur edhe programi i ri i masterit ‘Infermieri në Familje’.

“Ka një element të veçantë ky master i ri që po hapet “Infermieri në Familje”, pavarësisht faktit se do të ketë një bërthamë të parë që në dukje është e vogël si numër, pra janë 20 studentë që futen në këtë master të pare, por i hapet rruga zgjerimit të kuotave përsa i përket këtij programi studimesh dhe pse jo hapjes së programeve të reja të studimeve në këtë fakultet të rëndësishëm, edhe për t’iu përshtatur nevojave të kohës”.

Ministrja e Shëndetësisë ka parë nga afër laboratorin e ri të bio-simulimit klinik në QSUT, një qendër e cila do të mbështesë kërkimin shkencor dhe bashkëpunimin me vendet e tjera europiane.

