Manastirliu: Shumë shpejt prezantojmë paketën për nënat që kanë 3 fëmijë mbi 18 vjeç

13:31 20/04/2022

Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu tha këtë të mërkurë se shumë shpejt qeveria do të prezantojë një paketë ndihme për të gjitha nënat që kanë 3 fëmijë nën 18 vjeç. Sipas ministres, paketa synon të mbështesë nënat që e kanë të pamundur të shkojnë në punë për shkak të rritjes së fëmijëve duke e konsideruar këtë të fundit si një punë të paguar.

Ogerta Manastirliu: “Jemi duke punuar për të ndërtuar një paketë të plotë të ndihmës qoftë për sa i përket elementëve fiskalë, por edhe mbështetjes sociale për të gjitha ato nëna të cilat kanë mbi 3 fëmijë deri në moshën 18 vjeç dhe kujdesen për to. Jemi duke punuar dhe vlerësuar një paketë suporti për nga pikëpamja e incentivave fiskalë për ato nëna që e kanë të pamundur të shkojnë në punë dhe kjo i penalizon por ndërkohë që ne duam që kjo punë të ndihet si një punë e paguar dhe jemi duke punuar për një paketë të plotë pikërisht në këtë drejtim. Shumë shpejt do të kemi paketën që do t’i prezantohet publikut, do të ndahet gjithashtu edhe në një diskutim të gjerë në raport me mundësinë për të shtuar elementë të tjerë në të ardhmen duke konsideruar jo vetëm si një paketë e cila bëhet sot dhe do t’i shohim frutet nesër, por edhe si një platformë pak më të gjerë që do t’ mbështesim jo vetëm sot , jo vetëm nesër, por edhe në të ardhmen nënat me mbi 3 fëmijë dhe ato familje të cilat kanë të ardhura ekonomike deri në një kufi të vlerësuar për t’i mbështetur nga qeveria dhe nga shteti”./tvklan.al