Manchester City, akademi futbolli në Durrës

23:37 26/04/2023

Rama: Kapitull i ri miqësie dhe ardhmërie

Një nga klubet më të mira të futbollit britanik dhe atij europian, Manchester City do të hapë akademinë e tij dhe shkollën e futbollit për fëmijë në qytetin e Durrësit. Akademi që në fakt do të shërbejë për gjetjen dhe përgatitjen e talenteve të reja në futboll për të gjithë rajonin e Ballkanit.

Marrëveshja mes përfaqësuesve të klubit, një prej aksionerëve të të cilit është dhe Muhamed Alabbar themeluesi i Emar Grup, dhe kryetares së Bashkisë së Durrësit e ministres së Arsimit e Sportit është firmosur pasdite në “shtëpinë” e Manchester City, ‘Etihad Stadium’ ku i pranishëm ka qenë dhe kryeministri.

Vetë ky i fundit që e paralajmëroi nënshkrimin e kësaj marrëveshje gjatë takimit elektoral në Durrës, postoi disa foto gjatë hedhjes së firmave.

Rama e cilëson këtë si nisjen e një kapitulli të ri të një miqësie e ardhmërie në një rrugë të përbashkët suksesi me aksionerët e klubit, që i cilëson si miqtë e çmuar të Emirateve të Bashkuara. Sipas kryeministrit me mbështetjen e tyre Shqipëria do të hyjë në hartën prestigjioze të ‘City Futboll Group’ ku bëjnë pjesë shtetet me histori në këtë sport si Anglia, Spanja, Franca e Italia, por dhe një sërë vendesh ekipe që kanë fituar dhe kampionatet botërore në futboll.

Tv Klan