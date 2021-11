Manchester City mban në ankth Chelsea

22:47 21/11/2021

Kampionët mposhtin pastër Evertonin, konfirmohen të dytët

Manchester City është rivali i vetëm i Chelsea në garën për titullin në Premier League angleze. Kampionët në fuqi mposhtën pastër 3-0 Evertonin në javën e 12-të të kampionatit.

Stërling kaloi në avantazh City në minutën e 44’ të sfidës. Me fillimin e pjesës së dytë, Rodri dyfishoi shifrat me një supergol nga jashtë zonës.



Për të vulosur fitoren e Manchester City mendoi Bernardo Silva, 5 minuta para fundit të duelit. Me këtë fitore, Manchester City ngjitet në vendin e dytë me 26 pikë, tre më pak se Chelsea kryesues.

Klan News