Manchester City merr vendin e parë në Premier League

00:01 16/02/2023

Ekipi i Guardiolas fitoi 3-1 me Arsenalin

Manchester City mori vendin e parë në renditjen e Premier League duke mundur Arsenalin në ndeshjen e zhvilluar në Londër.

Tashmë dy skuadrat kanë nga 51 pikë në klasifikim. Skuadra e Guardiolas arriti suksesin 3-1.

City kaloi në avantazh në mesin e pjesës së parë me Kevin De Bruyne.

45-minutëshi përfundoi 1-1, pas penalltisë së Saka për Arsenal.

Manchester ishte me lart në këtë ndeshje dhe me meritë shënoi golin e avantazhit me Grealish. Ndërsa goli i tretë erdhi nga Haaland.

