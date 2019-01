Manchester City në ndjekje të Liverpool

Manchester City qëndron hap pas hapi me Liverpoolin kryesues të Premier League. Skuadra e Pep Guardiolas fitoi 3-0 në transfertën e Huddersfield duke ruajtur distancën e 4 pikëve me The Reds.

Danilo shënoi golin e parë në minutën e 18 me një goditje nga distanca.

Në të dytën City realizoi edhe dy gola të tjerë me Sterling dhe Sane.

Në Itali Atalanta ka shënuar një rezultat të thellë në fushën e Frosinone. Në ndeshjen ku luajtën titullarë Berisha dhe Gjimshiti skuadra nga Bergamo shënoi 5 gola. Siparin e ngriti mbrojtësi Mançini në minutën e 11. Për katër golat e tjerë mendoi Zapata.

Fiorentina dhe Sampdopria dhuruan 6 gola për tifozët në barazimin 3-3 mes tyre, ndërsa SPAL dhe Bologna barazuan 1-1.

Tv Klan