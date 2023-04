Manchester City vjen në Durrës

20:49 26/04/2023

Rama: Akademia e Klubit të Manchester City dhe shkolla e tij e futbollit për fëmijët do të kenë në Durrës kampusin për rajonin

Akademia e Klubit të Manchester City dhe shkolla e tij e futbollit për fëmijët do të ketë tashmë në qytetin e Durrësit kampusin e tyre për rajonin.

Lajmin e ka konfirmuar vetë kryeministri i vendit Edi Rama në rrjetin e tij social Facebook.

“Akademia e Klubit të Manchester City dhe shkolla e tij e futbollit për fëmijët do të kenë në Durrës kampusin e tyre për rajonin. Sapo ka nisur kapitulli i ri i një historie miqësie e ardhmërie, në një rrugë të përbashkët suksesi me miqtë tanë të paçmuar të Emirateve të Bashkuara, falë mbështetjes së të cilëve Shqipëria hyn edhe në hartën prestigjioze të CITY FOOTBALL GROUP, bashkë me Anglinë, Spanjën, Francën, Italinë, Belgjikën, SHBA, Australinë, Brazilin, Uruguajin, Japoninë, Indinë dhe Kinën”, shkruan kreu i qeverisë./tvklan.al