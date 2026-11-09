Manchester United nuk po gjen qetësi. Dhjetë ndeshje në kampionat dhe vetëm tetë pikë të grumbulluara.
“Djajtë e Kuq” shkojnë në pushimin e kombëtareve në zonën e rënies nga kategoria, vetëm një pikë larg vendit të fundit, që mbahet nga Crystal Palace.
Barazimi 4-4 ndaj Aston Villës erdhi vetëm falë një reagimi në minutat e fundit. Zirkzee shënoi në minutën e 92-të, ndërsa Dorgu realizoi në minutën e 96-të, duke shmangur një tjetër humbje për skuadrën angleze.
Një reagim që tregoi karakter, por që nuk mund të fshehë problemet e mëdha të ekipit.
Bilanci është alarmant, vetëm një fitore në kampionat që prej muajit gusht. Edhe mbrojtja vazhdon të jetë pika më e dobët, me 19 gola të pësuar në dhjetë takime.
Gabimet e portierit Lammens në dy golat e parë të Aston Villës ishin një tjetër dëshmi e pasigurisë në prapavijë.
E vetmja shenjë pozitive mbetet karakteri i skuadrës. Ekipi i Michael Carrick nuk dorëzohet deri në fund, siç tregoi edhe me reagimin ne ndeshjen e fundit.
Megjithatë, dëshira për të luftuar nuk mjafton për një skuadër që ka nevojë urgjente për cilësi dhe stabilitet.
Në pikëpyetje është edhe e ardhmja e Carrick. Trajneri ka përjashtuar mundësinë e dorëheqjes, ndërsa vendimi për të ardhmen e tij tashmë i takon drejtuesve të klubit.
Pas pushimit të kombëtareve, United e pret një transfertë tepër e vështirë në Anfield, ndaj Liverpoolit. Një tjetër provë e rëndësishme për një skuadër që vazhdon të jetë larg pritshmërive.
Klan News
/tvklan.al