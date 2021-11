Manchester United shpërblen Solskjaer

13:40 23/11/2021

Prishja e kontratës i kushton 9 milionë euro arkave të anglezëve

Largimi nga drejtimi i Manchester United nuk mund të konsiderohet aq i dhimbshëm për Ole Gunnar Solskjaer. Norvegjezi kishte një kontratë deri në verën e vitit 2024 dhe nga prishja e marrëveshjes do përfitojë edhe financiarisht. Sipas asaj që raportojnë mediat britanike, 46-vjeçari do të mbledhë të gjithë paratë që do t’i takonin në vitet e ardhshme të kontratës.



Duke iu referuar pagës së tij, United i detyrohet Solskjaer rreth 7.5 milionë paund, ose e thënë ndryshe 9 milionë euro. Një vlerë tepër e kënaqshme kjo për norvegjezin, i cili natyrisht nuk duhet të gjejë punë tjetër gjatë kësaj periudhe për të mos humbur këtë shifër. Kjo pasi në rast se ai gjen një skuadër tjetër, marrëveshja me United do të prishej dhe gjithçka do të zerohej.



Sa i përket pasuesit të tij tek United, emrat për të marrë drejtimin e skuadrës britanike sa vijnë e shtohen. Së fundmi në garë janë futur edhe emra si Frenk Lampard apo dhe Andrea Pirlo, të dy pa skuadër që prej shkarkimit respektivisht nga Chelsea dhe Juventus. Ndërkaq, trajneri i Ajax, Erik Ten Hag ka hedhur poshtë propozimin të paktnë për momentin për të drejtuar skuadrën e Premier Ligës angleze. Dëshira e madhe e drejtuesve mbetet francezi, Zinedine Zidane.

