Manchester United zyrtarizon Ten Hag

21:05 21/04/2022

Holandezi largohet nga Ajax në fund të sezonit, firmos deri në 2025

Thashethemet e ditëve të fundit kanë marrë edhe trajtë zyrtare. Erik Ten Hag është i zgjedhur i Manchester United për pankinën. Trajneri i Ajaksit është bindur nga projekti i së ardhmes i “djajve të kuq”, duke konfirmuar kështu akordin me skuadrën e Premier Ligës angleze.

“Manchester United është i kënaqur të njoftojë emërimin e Ten Hag si menaxher të ekipit. Holandezi do bashkohet me skuadrën në fundin e këtij sezoni deri në Qershor 2025, me opsion për ta zgjatur marrëveshjen për një vit tjetër”, thuhet në njoftimin e klubit anglez.

Detajet financiare të Ten Hag te Manchester United nuk bëhen të ditura, gjithsesi, 52-vjeçari është gati për të nisur aventurën e re larg Eredivisie. Tekniku që gjendet në drejtim të Ajaksit prej 5 vitesh do përjetojë largimin e tij të dytë nga Holanda, pasi më parë ka trajnuar ekipin e dytë të Bajernit të Mynihut, si dhe në CV-në e tij gjenden edhe ekipe si Eagle dhe Utrek në Holandë. Puna e mirë në krye të Ajaksit ka shtyrë United që t’i besojë atij skuadrën post-Ralf Rangnik.

