Mançini ndryshon skemën për Shqipërinë

Shpërndaje







16:56 15/11/2022

Dilema në sulm mes Politanos, Zaniolos dhe Kiezës

Italia po përgatitet për miqësoren e së mërkurës me Shqipërinë që do të luhet në Tiranë. Trajneri Roberto Mançini, i cili ka grumbulluar edhe të rinj për këtë sfidë ka provuar skemën me 3 mbrojtës në stërvitjen e kryer në Coverciano. Këtë rreshtim prej kohësh e përdor edhe Kombëtarja Shqiptare, natyrisht e ndërtuar nga trajnerët italianë.

Më e mundshmja për italianët sipas mediave vendase do të jetë 3-4-3. Gjithsesi Mançini do të bëjë prova për këtë sfidë, duke i dhënë mundësinë të rinjve të përshtaten me grupin për të marrë vendin e titullarit në të ardhmen. Duket se sulmi është dilema më e madhe e Roberto Mançini.

Matteo Politano është në balotazh me Nicolo Zaniolo, Federico Chiesa me Vincenzo Grifo. Me dëmtimin e Gianluca Scamaça zgjedhja e parë duket Giacomo Raspadori në qendër të sulmit. Me Shqipërinë do të jetë takimi i 400 në historinë e përfaqësueses italiane që do ta ndiqni në Tv Klan.

Tv Klan