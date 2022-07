Mane e De Ligt debutojnë me gol

14:32 21/07/2022

Dyshja e blerë në merkaton e kësaj vere shënojnë ndaj DC United

Debutim fantastik për Sadio Mane dhe Matijs de Ligt me fanellën e Bajernit të Mynihut. Dyshja e blerë në këtë merkato vere nga klubi bavarez shënuan gola me tepër rendësi në miqësoren ndaj DC United, të fituar me shifrat 6-2.

Vetëm 4 minuta në fushë dhe Mane tundi rrjetën e skuadrës amerikane nga 11-metërshi larg, duke kaluar në avantazh Bajernin e Mynihut. Pjesa e parë u mbyll me shifrat 3-0, ndërsa në fraksionin e dytë u aktivizua mbrojtësi holandez, De Ligt.

Pak sekonda në fushë dhe 22-vjeçari gjeti golin. Gjatë ekzekutimit të një goditje nga këndi, lojtari i blerë nga Juventusi pak ditë më parë shënoi golin për 4-0. Mbrojtësi lëvizi bukur në shtyllën e dytë dhe me një të majtë vrastare mposhti portierin kundërshtar. Minutat e mbetura treguan dominimin e Bajernit, i cili arriti ta fitonte duelin me shifrat tenistike 6-2.

