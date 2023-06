Mane tregon projektet ambicioze të së ardhmes, cila është vlera e tyre?

23:26 22/06/2023

Investime brenda dhe jashtë vendit, janë në listën e projekteve të ardhshme të Samir Manes. Biznesmeni i njohur ka rrëfyer këtë të Enjte në “Opinion” se në Shqipëri do vijojë me “Green Coast 2”, “Green Coast 3” si dhe me ndërtimin e 800 vilave njëkatëshe në një tjetër zonë të vendit për pensionistët.

E ndërsa jashtë Shqipërisë, ai thotë se projektet më madhore i takojnë Austrisë.

-Kush janë projektet më të mëdha të së ardhmes që ju keni?

Samir Mane: Projektet më të mëdha të së ardhmes janë padyshim “Green Coast 2” dhe “Green Coast 3”, investimet që po parashikojmë dhe po studiojmë të bëjmë…

-Sa shkojnë në total?

Samir Mane: Të dyja mund të shkojnë te 350 mln Euro.

-Po kjo që keni bërë sa ka shkuar?

Samir Mane: Diku te 150 milionë.

-Pra në total shkon në 500 milionë në Palasë?

Samir Mane: 500 milionë minimumi.

-Po si vlerë prone sa shkon?

Samir Mane: Duke menduar shifrat e tanishme të shitjes, shkon në 750 milionë. E gjitha! Po ajo rritet. Mund të shkojë dhe në 1 miliardë. Investime të tjera po parashikoj në një zonë tjetër të Shqipërisë, jo larg nga këtu, për Retirement Home quhen për njerëz që dalin në pension, diku te 800 vila njëkatëshe që do t’i shërbejnë kryesisht njerëzve që duan të pensionohen në një zonë të bukur si Shqipëria, në breg të detit. Do vijnë dhe nga Europa e Perëndimi. Austria është më e madhja për investimet jashtë. Do kemi projekte në Shkup dhe të tjera në progres./tvklan.al