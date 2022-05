Foto: Viktima Arben Mërkuri dhe vendi ku ndodhi krimi





Kush ishte “Maneci” që u vra në atentat dhe çfarë shkruhet në skedarët e policisë

21:42 18/05/2022

Arben Mërkuri, i cili mbante dhe mbiemrin Ismaili, mbeti i vrarë në një atentat me armë zjarri mbrëmjen e së mërkurës në zonën e Sukthit në Durrës.

48-vjeçari u qëllua me armë zjarri brenda dyqanit të tij nga persona të paidentifikuar. Ai u dërgua me urgjencë në spital pasi fillimisht kishte mbetur i plagosur në gjendje të rëndë, por ndërroi jetë për shkak të plagëve.

Arben Mërkuri ishte person me precedent penal. Ai njihej me pseudonimin “Maneci”. Në skedat e Policisë së Durrësit, ai evidentohet si person me precedent në fushën e lëndëve narkotike.

Ndër të tjera në skedarët policorë dyshohet për krime kundër personit, të tilla si vrasje me pagesë, por zyrtarisht asgjë nuk është e dokumentuar.

Gjithashtu, Arben Mërkuri është një nga personat e dyshuar që mund të ketë marrë pjesë në dhunimin barbar të biznesmenit libanez Fadi Mitri, ngjarja e ndodhur në vitin 2016.

Vrasja e tij të mërkurën mbrëma nuk ka ende një autor, teksa grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur dinamikën dhe për të identifikuar vrasësin. Të gjitha pistat e hetimit mbeten të hapura. /tvklan.al