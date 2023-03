Manja: DEA në Tiranë, shenjë e besimit të fortë ndaj institucioneve shqiptare

13:17 08/03/2023

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja e ka quajtur një shenjë të besimit të fortë bashkëpunimin e DEA-s amerikane me autoritetet shqiptare.

Manja tha se agjentët do të bashkëpunojnë me të gjitha institucionet ligjzbatuese në vend për të goditur korrupsionin dhe krimin e organizuar.

Kujtojmë se dy ditë më parë, ambasada e SHBA-së njoftoi se DEA ka hapur një linjë të re të sinjalizimit për Shqipërinë. Sipas njoftimit, DEA ka vënë në dispozicion një numër telefoni për të kontaktuar në Whatsapp dhe një adresë e-maili për këdo që ka informacion në lidhje me rritjen, prodhimin, shpërndarjen e drogërave, krimin e organizuar apo pastrimin e parave të lidhura me drogën.

“Unë e konsideroj si shenjë e besimit të fortë të autoriteteve të DEA me institucionet shqiptare, bashkëpunimi është i forcuar, që kur u krijua SPAK por edhe më përpara, bashkëpunimi mes Prokurorisë së Krimeve të Rënda me partnerët tanë amerikanë ka qenë korrekt. Ju ftoj ta merrni informacionine plotë dhe të shihni bashkëpunimin e SPAK me autoritetet e DEA-s, dua ta theksoj është shenjë e besimit të fortë ndërmjet autoriteteve tona ligjzbatuese dhe atyre të DEA-s, për ju lajm i gëzuar duhet të jetë ky që ka një vullnet serioz të agjencive të huaja dhe qeverisë shqiptare për të goditur korrupsionin dhe krimin e organizuar”, u shpreh Manja./tvklan.al