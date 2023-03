Manja njofton disa ndryshime në ligjin për burgjet

13:30 08/03/2023

Pas mbledhjes së sotme të qeverisë, Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka njoftuar disa ndryshime që janë propozuar për ligjin e burgjeve.

Manja deklaroi se do të hiqet kufiri moshor për ata që duan të jenë policë në burgje, do të ripranohen të gjithë punonjësit e policisë të cilët janë larguar me dorëheqje, do të rregullohet sistemi i gradave dhe së fundmi nuk do të lejohet që ata të mbajnë armën jashtë orarit të shërbimit.

“Është dita që ne burrat të urojmë nënat dhe gratë tona, një urim të veçantë e kam për zonjat tona gazetare që e kanë bërë më të lehtë komunikimin tonë me publikun. Kaluam disa ndryshime për ligjin e burgjeve. Problematika e parë ka të bëjë me plotësimin e vakancave në sistemin e burgjeve, heqim kufirin e moshës deri në 35 vjeç për t’u bërë polic i burgjeve, aq më tepër që vendosja e kufizimeve moshore është një kriter diskriminues sipas ligjit.

E dyta, në ligj kemi përcaktuar rregulla të qarta me ripraninim të ish-punonjësve të policisë së burgjeve që janë larguar me dorëheqje, jo me masa disiplinore. Hapim një dritare për ta. Kemi propozuar disa ndryshime që kanë të bëjnë me trajtimin e përshtatshëm sa i përket të drejtës së strehimit dhe rregullimin e sistemit të gradave të ulëta dhe të mesme, duke e bërë sistem karriere, jo çdokush që vjen nga jeta civile mund të bëhet polic. Ndryshimi i fundit ka të bëjë me përdorimin e armëve, llojin e tyre, nuk do t’u lejohet mbajtja e armëve jashtë orarit të shërbimit. Këto ishin ndryshimet që kaluam sot në ligjin për burgjet”, u shpreh ministri./tvklan.al