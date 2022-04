Manja: Pro kanabisit për qëllime mjekësore

15:52 08/04/2022

“Krenar që jam malësor, por mbështes Vettingun”

Pas një inspektimi në burgun e Reçit në Malësinë e Madhe, ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja, foli për legalizimin e kanabisit. Ai tha se nëse i shërben ekonomisë së vendit përse të mos legalizohet për qëllime mjekësore.

Manja u pyet edhe për mesazhin diskriminues të publikuar nga kryeprokurorja e Tiranës Elisabeta Imeraj, sipas saj të shkruar nga anëtarja e Komisionit të Vetingut, Genta Bungo për të larguar një maloke nga sistemi i drejtësisë. Ministri tha se vetë është krenar që është malësor dhe se është kundër gjuhës së urrejtjes dhe racizmit.

Manja njoftoi se masat e reja në burgje ku hiqen kufizimet për lejet, përveç lejeve shpërblyese. Me familjarët do të ketë takime normale duke e zgjeruar dhe me persona të afërm sipas përcaktimeve. Do ketë edhe takime të veçanta dhe me fëmijët.

