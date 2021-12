Manja: SPAK të hetojë gjyqtaren Klorinda Çela

15:52 28/12/2021

Ministri: Një javë para se të shkarkohej ka dhënë një vendim skandaloz

Gjyqtarja e gjykatës cilvile Klorinda Çela, e cila është shkarkuar nga vettingu, u kallëzua nga Ministri i Drejtësisë. Gjatë një koference për shtyp Ulsi Manja tha se gjyqtarja ka bërë veprime skandaloze dhe abuzive me detyrën e si gjykatëse. Ministri ka shpjeguar rastin konkret të përplasjes me gjyqtaren Çela, duke thënë se kjo e fundit ka bllokuar një investim madhor të qeverisë me vendimmarrjen e saj. Për këtë arsye kërkoi që të nisë një hetim nga SPAK.

“Gjykatësja K.Ç, në gjykatën civile të Tiranës ka lënë të shkruar në formën e një thirrje nga drejtësia vendimin për të marrë peng fëmijët e kryeqytetit dhe me fëmijët e tyre, që qeveria i ka premtuar një qendre të re, me Teatër Kukullash, në hyrje të Liqenit të Tiranës, te Garda e Republikës, spostimi i Gardës dhe hapja për fëmijët dhe bibliotekës, bëhet fjalë për një truall të shtetit, janë përgatitur projekt idetë për fillimin e saj, mirëpo gjykatësja K.Ç ka pasur një mendim tjetër”.

Ministri shpjegoi se gjyqtarja nuk ka respektuar ligjin dhe ka marrë një vendim pa pranin e palëve në proces.

“Pala paditëse në tejkalim të asaj që i kalon me ligj kërkon masa sigurimi deri sa të shqyrtohet në themel, kundër ishte avokatura e shtetit, Këshilli i Ministrave, Ministria e Kulturës, gjykata nuk e shqyrtoi kërkesën, përcaktoi si datë 18 Nëntor 2021, për zhvillim seance normale ku do të thirrej dhe Ministria e Kulturës, gjyqtarja i njoftoi të gjithë për këtë datë, ndërkohë që bëheshin gati për këtë seancë, në 21.10.2021 gjykata disponoi një vendimarrje për sigurim padie pa palët. Kërkoj në SPAK fillimin e menjëhershëm të hetimeve për këtë gjykatëse që ka dhënë një vendim flagrant, në kundërshtim me ligjin, skandaloz me interesin publik”.

Rasti i gjyqtares Çela ishte denoncuar më herët edhe nga Kryeministri Edi Rama.

Klan News