Manovra të përbashkëta detare kino-ruse në Paqësor

23:00 15/09/2022

Luftanije ruse dhe kineze po kryejnë patrulla të përbashkëta në Paqësor, duke përfshirë detin Okhotsk, në Lindjen e Largët ruse dhe po përgatiten të nisin manovra të përbashkëta.

“Anijet e flotës ruse dhe kineze do të kryejnë manovra të përbashkëta duke përfshirë zjarr artilerie me municion të vërtetë dhe operacione mbështetëse të helikopterëve që do të ngrihen nga të njëjtat anije”, tha zëvendëskomandanti i flotës “Primorye”, në rajonin rus në veri-perëndim të Japonisë.

Ndërkohë, presidenti kinez Xi Jinping dhe ai rus Vladimir Putin kanë mbërritur në qytetin uzbek të Samarkandit, në kuadër të samitit të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait. Gjatë takimit të tyre Putin vlerësoi “pozicionin e balancuar” të Pekinit për luftën në Ukrainë. Ai u shpreh gjithashtu se e kuptonte se Xi Jinping kishte pyetje dhe shqetësime në lidhje me situatën në Ukrainë.

Ndërsa presidenti kinez e siguroi homologun e tij se Kina ishte e gatshme të merrte rolin e saj si një “fuqi e madhe” përkrah Rusisë.

“Kina është e gatshme të punojë me Rusinë për të marrë përgjegjësinë e saj si një fuqi e madhe, të luajë një rol udhëheqës dhe të injektojë stabilitet dhe energji pozitive në një botë të rrënuar nga kaosi,” tha Xi Jinping.

Rusia, nga ana tjetër, ka mbështetur fuqimisht Kinën mes tensioneve me SHBA-në që pasuan një vizitë të fundit në Tajvan nga kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA, Nancy Pelosi.

