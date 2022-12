Maqedoni e Veriut/ Alarmet për bomba në shkolla

Shpërndaje







17:35 05/12/2022

Kovaçevski: Pjesë e luftës hibride të Rusisë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovaçevski vlerëson se kërcënimet për vendosje të bombave nëpër shkolla të ndryshme të Shkupit janë vetëm një pjesë e luftës hibride të Rusisë ndaj vendeve të Ballkanit.

Sipas Kovaçevskit me agresioni rus nuk po kursehen edhe shtetet tjera, e në këtë rast po Maqedonisë së Veriut, raste të ngjajshme po paraqiten edhe në Kroaci.

“Shikoni, Evropa është në luftë. Në Ukrainë ndodh konflikti më i madh ushtarak pas Luftës së Dytë Botërore, i shihni fotografitë, e shihni se pas Mariopulit çfarë po ndodh edhe me një qytet tjetër në Ukrainë, me agresioni rus nuk po kursehen edhe shtetet tjera, me këtë se ka edhe mënyra tjera hibride me të cilat udhëhiqet kjo luftë kushtimisht thënë, këto sulme, respektivisht këto denoncime të rreme për bomba janë pjesë e kësaj, nuk po ndodhin vetëm te ne, ja edhe vetë e thatë që po ndodh edhe në Kroaci”.

Sektori për luftë kundër terrorizmit pranë MPB-së deri tek Prokuroria Themelore Publike për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit ka ngritur padi penale ndaj një të mituri nga Shkupi, për kryerjen e veprës “terrorizëm”.

Gjegjësisht, i mituri i raportuar, i frymëzuar nga njoftimet e mëparshme për vendosjen e bombave në disa shkolla të mesme në territorin e qytetit të Shkupit, në rrjetet sociale ka vërejtur se mesazhet janë dërguar nga kompjuteri i tij personal, duke hyrë në rrjetin e internetit të një operatori telekomunikues, ka krijuar adresën elektronike të ofruesit konkret, përmes së cilës ka shkruar një mesazh kërcënues për vendosjen e lëndëve shpërthyese në katër shkolla të mesme.

“Sipas informacioneve të para që i kemi bëhet fjalë për një domain që është i regjistruar në SHBA edhe kjo flet për seriozitetin e këtyre sulmeve hibride”.

Edhe gjatë ditës së sotshme në pesë shkolla në qyetin e Kavadarit ka pasur alarme të rrejshme për vendosje të bombave.

Klan Maqedonia