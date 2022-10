Maqedoni e Veriut, Osmani: I sigurojmë votat për ndryshimet kushtetuese

17:28 11/10/2022

“Skreening-un do ta kryejmë më shpejt se disa vende tjera”

Procesi i skriningut është projektimi i bisedimeve dhe paraqet procesin më të rëndësishëm, u shpreh shefi i diplomacisë Bujar Osmani në emisionin e mbrëmshëm Klan Debat.

Ministri i Jashtëm, Bujar Osmani, shprehet optimist se Maqedonia e Veriut këtë proces do ta kalojë para vendeve të tjera, për shkak se, siç thotë, RMV-ja një pjesë të legjislaturës e ka plotësuar duke qenë në pritje të nisjes së negociatave.

“Ne tashmë 1/3 e rrugës e kemi kryer duke pritur. Dhe, tani më nuk filllojmë nga zeroja po ne fillojmë nga mesi, dhe kjo na jep një optimizëm se ne do ta kryejmë këtë punë më shpejtë se disa vende të cilët kanë pritur më shumë”.

Edhe pse ndryshimet kushtetuese do të jetë sfida kryesore e këtij procesi Osmani shprehet optimist se do të sigurohet shumica prej 2/3 dhe se këto ndryshime do të kalojnë. Insistimin e VMRO – DPMNE-së se deputetët e kësaj partie nuk do të votojnë për ndryshimet kushtetuese Osmani e quan si tentativa për të fituar pikë politike.

“Afatet janë deri në nëntor. Jam shumë i sigurt se do të kalojnë. Për shkak se janë shumë kontravers, për shkak se nuk kanë asnjë arsyetim t`u thoni jo”.

Ndërkaq sa i përket protestave dhe tensioneve që u ngritën në vend me rastin e hapjes së qendrës bullgare në Ohër me emër kontestues, Osmani i quan provokim.

Sipas tij, dikush e saboton këtë përpjekje të pakicës bullgare në vend që të integrohet, organizohet dhe të funksionojë si gjithë komunitetet tjera.

Klan Maqedonia