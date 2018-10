Maradona: Messi nuk është lider

Messi është një lojtar i madh, por jo një lider. Këto janë fjalët e Maradonës, që tashmë drejton klubin meksikan të Dorados

“Ai luan Play Station e më pas i kërkon trajnerit, lojtarët me të cilët kërkon të luajë. Në fushë kërkon të jetë lider. Ai është më i miri në botë bashkë me Cristianon. Më mua është e vështira ta them, por nuk mund të jetë lider një lojtar që shkon në banjo 20 herë para një ndeshjeje”.

Deklaratat e Maradonës gjatë një programi sportiv në Meksikë kanë bërë xhiron e botës dhe janë reflektuar në të gjitha mediat sportive. Sipas Maradonës, Argjentina nuk duhet ta mbajë më Messin në piedestal.

Messi nuk është Zoti është thjeshtë një lojtar i Argjentinës, raportohet të ketë thënë Maradona. Sipas Maradonës i gjithë vlerësimi për Messin ka bërë që mbi të bjerë një presion i madh dhe të rriten pritshmëritë. Kjo ka sjellë edhe mungesën e shkëlqimit me kombëtaren argjentinase.

