Marash Kumbulla drejt Torinos

23:53 16/12/2022

Roma e përfshinë mbrojtësin shqiptar në shkëmbimin me serbin Lukiç



E ardhmja e Marash Kumbullës te Roma sa vjen e bëhet më e paqartë. Mbrojtësi nuk ka mundur të bind ende trajnerin Jose Mourinho te Roma, duke mos siguruar një vend titullari te italianët. Një situatë që mund të zgjidhet në merkaton e muajit Janar.

Sipas asaj që raportojnë mediat përtej Adriatikut, Kumbulla mund të bashkohet me Torinon, si pjesë e marrëveshjes që do dërgonte Sasa Lukiç në kryeqytetin Italian. Duke iu referuar këtyre burimeve, kontaktet mes dy klubeve janë në fazë të avancuar dhe operacioni do kushtonte plot 15 milionë Euro.



Për të ulur shpenzimet, Roma mund të përdor kartën Kumbulla, kartoni i të cilit përafrohet me shumën e kërkuar nga Torino për mesfushorin serb.

Një shkëmbim ky që do ndihmonte klubet, por edhe Kumbullën për të marrë minuta në këmbë dhe për të qenë i gatshëm për kombëtaren shqiptare, për kualifikueset e Euro 2024. Ideja e torinezëve është që Kumbullën ta marrë në formën e huazimit me të drejtë blerje, për të shitur tashmë plotësisht Lukiç.

Por Kumbulla nuk është i vetmi që i pëlqen trajnerit Juriç. Torino i ka kushtuar vëmendje të madhe edhe lojtarit nga Uzbekistani, Shomurodov, me Mourinhon që nuk e ka në planet e së ardhmes.



