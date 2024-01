Marash Kumbulla projektohet titullar ndaj Milanit

Shpërndaje







23:34 11/01/2024

Mbrojtësi u dëmtua përballë kuqezinjve dhe kundër tyre pritet të rikthehet në fushë

Eliminimi nga Kupa e Italisë, mbi të gjitha në derbin ndaj Lazios ka lënë shije të hidhur tek Roma. Kryeqytetasit tashmë kanë kthyer fokusin tek kampionati, kompeticion ku duhet të rikuperojnë distancat me rivalët për një vend në Kupat e Europës. Por përpos zhgënjimit, lajmi i mirë mbërriti nga infermieria, konkretisht me mbrojtësin, Marash Kumbulla.

Futbollisti shqiptar qëndroi në stol në humbjen ndaj bardhekaltërve, gjithsesi, pritet të ketë minuta në duelin e kampionatit përballë Milanit. Një kundërshtar ndaj të cilit Kumbulla nuk ka kujtime të mira, pasi ishte pikërisht sfida kundër kuqezinjve ku pësoi dëmtimin e rëndë dhe e la jashtë fushave për një kohë të gjatë.



Mungesa e sigurtë e Mançini dhe Kristjansen do krijonte hapësira për Kumbullën, i cili kërkon të rikthehet protagonist në sezonin e vështirë të Romës. Mbi të gjitha, 23-vjeçari synon të kap edhe ritmin për të qenë i grumbulluar me kombëtaren shqiptare në kampionatin Europian. Roma momentalisht mban vendin e 8-të në kampionatin italian, distancuar me 10 pikë nga Milani i treti.

Ndryshe nga kryeqytetasit, kuqezinjtë po kalojnë një formë të mirë, pasi nuk kanë pësuar humbje në 4 duelet e fundit në kampionat, teksa duan të bëjnë autokritikë për eliminimin nga Kupa e Italisë.

Klan News