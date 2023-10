Maratona për të rinj, garojnë nxënësit e shkollave

Shpërndaje







17:20 21/10/2023

Nesër, Maratona e Tiranës. Gega: Do ketë sportistë ndërkombëtarë

Maratona e Tiranës u parapri nga gara shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të kryeqytetit. Mijëra fëmijë morën pjesë në Run Fun të shtunën që nisi nga sheshi Nënë Tereza dhe përshkoi të gjithë Bulevardin Dëshmorët e Kombit. Fitues pati në disa kategori.

Ndërkohë Maratona e Tiranës do të mbahet të dielën me pjesëmarrjen e mbi 4 mijë profesionistëve dhe amatorëve nga e gjithë bota. Ajo do të ketë garën 42 kilometra, 21 kilometra, 10 kilometra, por edhe për personat me aftësi të veçanta 2,3 kilometra. Kampionia e Europës në 3000 metra me pengesa, Luiza Gega e cila do të garojë në gjysmëmaratonë thotë se në këtë aktivitet ka edhe atletë të rëndësishëm.

“Do të ketë edhe sportistë të nivelit ndërkombëtar. Dua ta shijoj, vërtetet kam dëshirë të fitoj”.

Ky është edicioni i shtatë i Maratonës së Tiranës që po merr çdo vit e më shumë vëmendje.

Tv Klan