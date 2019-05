“Marazi” i Anxhela Peristerit (Video)

“Marazi” është kënga më e re Anxhela Peristerit. Ajo ishte sot e ftuar në emisionin “Zonë e Lirë” në Tv Klan nga ku tha se tekstin e këngës e ka krijuar vetë këngëtarja në bashkëpunim me Ronela Hajatin dhe se është kompozuar nga Kledi Bahiti.

“Marazi” është një këngë e re kompozuar nga Kledi Bahiti dhe tekst të Ronela Hajatit dhe timin. Marazi në këngën time është përdorur në kuptimin e merakut për dikë që e do, por nuk e thua dot. Kënga nuk i dedikohet askujt”, tha Peristeri.

Gjatë emisionit, Peristeri po ashtu zbuloi se më 02 Qershor në orën 19:30 do të mbahet një koncert në Amfiteatrin e Tiranës, i cili do të bashkojë disa nga emrat e njohur të muzikës shqiptare.

“Këtë të diel, më 2 Qershor tek Amfiteatri i Tiranës ora 19:30, do të zhvillohet “Albanian Pop Rock Duets”, i cili do bashkojë disa nga emrat e njohur të muzikës shqiptare. Pjesë e këtij koncerti do jenë edhe këngëtarët Era Rusi, Evi Reçi, Gerta Mahmutaj, Mateus Frroku, Egzona Ademi, Genc Salihu, etj, ndaj nuk duhet ta humbisni”, shtoi këngëtarja./tvklan.al