Marca: Uzuni si Lewandowski

Shpërndaje







19:00 14/02/2023

Shqiptari shënon 1 gol çdo 105 minuta, polaku 1 çdo 102 minuta

Uzuni, golashënuesi më i mirë dhe një talisman. Kështu e cilëson gazeta “Marca” sulmuesin shqiptar të Granada, duke shtuar se kur ai shënon skuadra fiton në Ligën e Dytë Spanjolle.

Me 17 gola të shënuar dhe me një mesatare 1 në çdo 105 minuta i përafrohet Leëandoëski sipas “Marca”. Polaku realizon çdo 102 minuta te Barcelona. Vetëm me kontributin e Myrto Uzunit, Granada ka marrë 21 pikë.

Gazeta e njohur sportive spanjolle shkruan se Uzuni erdhi pa krijuar pritshmëri të mëdha. Emri i tij nuk bëri jehonë, por shqiptari nuk vonoi të shfaqte pamjet e cilësisë së tij, duke u lidhur menjëherë me tifozët. Objektivi final është rikthimi në La Liga për të treguar se sezoni i kaluar ishte një provë për të në futbollin spanjoll.

Tv Klan