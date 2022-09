Marcelo firmos te Olympiacos

12:07 03/09/2022

Braziliani refuzon Leicester, prezantohet si legjendë në Greqi

Ikona e Real Madrid, braziliani Marcelo do vijojë të aktivizohet në Europë. Mbrojtësi i krahut të majtë ka zyrtarizuar marrëveshjen me Olimpiakos, kontratë nga e cila do të qëndrojë për 1 vit në Pire. 34-vjeçari ka firmosur si futbollist i lirë me skuadrën greke, duke zgjedhur Superligën helene si etapë të re në karrierën e tij.

Mbrojtësi përfundoi qëndrimin 16-vjeçar te Reali i Madridit për t’u larguar si lojtar i lirë nga skuadra mbretërore. Emri i tij u lakua në shumë skuadra në të gjithë Europën dhe jo vetëm, por në fund ishte Olimpiakos ajo që fitoi duelin me ekipe si Lejstër e Corinthias në Brazil.

Olimpiakos konfirmoi nënshkrimin e Marcelo të premten mbrëma, me brazilianin që nënshkroi një marrëveshje fillestare njëvjeçare me opsion për të rinovuar edhe me një tjetër sezon. Klubi grek nuk i kurseu superlativat, teksa e prezantoi Marcelon si legjendë.

Kjo do të jetë eksperienca e tretë në karrierë për Marcelon, pasi përveçse ka mbajtur veshur fanellën e Real Madrid, është aktivizuar edhe me Fluminense. Prej 4 vitesh ai ka mbetur jashtë planeve të kombëtares braziliane, duke mos qënë një kandidat potencial për tu ftuar në Botërorin e Katarit, që mbahet mes muajve Nëntor dhe Dhjetor.

