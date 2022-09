Marcelo prezantohet tek Olympiakos

22:02 06/09/2022

20 mijë tifozë të pranishëm në stadium për brazilianin

Rreth 20 mijë tifozë ishin të pranishëm në stadium për daljen e parë të Marcelo si lojtar Olympiakos. Atmosfera më shumë se sa një prezantim i ngjante një ndeshje, pasi pati edhe flakadanë të ndezur për nder të mbrojtësit brazilian, ndërsa në fushë ishin edhe trofetë e fituar nga ekipi grek ndër vite.

“Faleminderit. Jam shumë i lumtur dhe i kënaqur që jam këtu. Edhe familja ime. Shpresoj ta ndihmoj skuadrën me shumë përkushtim”.

Marcelo duket se është bindur edhe nga Christian Karembeu, një ish-futbollist i Real Madrid dhe sot drejtori sportiv i Olympiakos. Për 34-vjeçarin është një përvojë e re pas 16 sezonesh me Real. Marcelo firmosi një kontratë 1-vjeçare me kampionët e Greqisë me mundësi zgjatje edhe për një tjetër.

Tv Klan