Margot Robbie nuk i ndahet “Barbie-t”, i mahnit të gjithë në daljen e fundit

17:25 29/11/2023

Kanë kaluar mbi 4 muaj që kur Margot Robbie përfundoi promovimin e “Barbie”, ku e pamë dhe të vishte veshje fiks si personazhi i saj në premierat ndërkombëtare të filmit.

Paraqitja e saj në “Gotham Independent Film Awards” në New York dje u frymëzua nga kukulla “Black Magic Barbie” e vitit 1964, që thuhet se është e preferuara e shpikësit të saj, Ruth Handler. Aktorja kishte veshur një fustan të zi me doreza lëkure, një pamje e ngjashme me atë të kukullës së viteve ’60 .

Por ajo që na tërhoqi më shumë vëmendjen ishte modeli i saj i flokëve, i cili është perfekt për çdo dalje festive. Stilistja e flokëve Bryce Scarlett i ka kapur flokët e saj duke i dhënë një pamje retro aktores./tvklan.al