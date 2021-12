Mariah Carey arrin të fitojë çmimin e madh ‘Diamond Award’

23:48 05/12/2021

“All I want for Christmas is you” është kënga e parë festive që merr këtë çmim

Hiti i Krishtlindjeve i Mariah Carey i vitit 1994 “All I want for Christmas is you” vazhdon të jetë një nga këngët më të dëgjuara gjatë periudhës së festave të fundvitit.

Ajo është bërë kënga e parë festive që ka marrë cmimin e njohur ‘Diamond Award’.

Këngëtarja e ndau lajmin përmes një postimi në Instagram ku tregonte se mbante çmimin Diamond.

“Diamantet janë miku më i mirë i një vajze”, shkroi Carey poshtë fotos .

Për të fituar çmimin, kënga duhej të kishte mbi 10 milionë shitje dhe transmetime.

Kujtojmë se këngëtarja 52-vjeçare, Mariah Carey ka publikuar këngën e saj të re “Fall in Love at Christmas”, një bashkëpunim me muzikantët Khalid dhe Kirk Franklin.

