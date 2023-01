Marina dhe Luana Vjollca zbulojnë pjesën e preferuar të trupit të njëra-tjetrës!

22:33 01/01/2023

Në ditën e parë të vitit, tradita vazhdoi me maratonët e spektaklit të argëtimit “Zemër Luana”, ku si asnjëherë më parë të ftuarat speciale për këtë mbrëmje ishin motrat Vjollca, Marina me skuadrën e Olsi Bylykut, “Luanët e verdhë” dhe autorja e programit Luana me skuadrën e Bes Kallakut, “Luanët e kuq”.

Dy motrat Vjollca u përballën në një sfidë ku treguan shumë jeta e tyre private, profesionale, por edhe për marrëdhënien e tyre si motra. Pyetjes se cila është pjesa e preferuar e trupit të njëra-tjetrës dhe ato nuk ngurruan të përgjigjen.

Luana u shpreh se i pëlqen barku i Marinës, pasi e ka patur historikisht shumë bukur. Ndërsa Marina bëri me gisht nga pjesa e të pasmeve të Luanës, duke bërë të ditur se është pjesa e preferuar e trupit të motrës së saj për të./tvklan.al