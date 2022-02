Marina Vjollca shkëlqen në Javën e Modës në Milano

21:08 26/02/2022

Sfilon për stilisten italiane Elisabetta Franchi

Plot sharm dhe vetëbesim, Marina Vjollca bëri që sytë të ktheheshin drejt saj në Javën e Modës në Milano. Moderatorja shqiptare ishte e ftuara e stilistes së njohur italiane Elisabetta Franchi, për të prezantuar koleksionin e saj të Vjeshtë – Dimër 2022/2023.

Mes yjeve nga e mbarë bota, bukuroshja shqiptare shkëlqeu! E veshur me të zeza, Marina Vjollca sfiloi e para në paraselë, duke rrëmbyer vëmendjen dhe adhurimin e publikut.

Madje ishte po ajo e përzgjedhur për të bërë mbylljen e sfilatës, si asnjëherë më parë për një modele shqiptare në këtë event te madh të modës.

“Milano Fashion Week” do të zgjasë deri në 28 Shkurt, me emrat më të famshëm të botës së modës, ndërsa Marina Vjollca do t’i kthehet skenës së humorit, në Klanifornia, çdo të shtunë në Tv Klan.

Tv Klan