Marine Le Pen: Macron ekstremist dhe autoritar

15:18 14/04/2022

Kandidatja e ekstremit të djathtë shprehet për organizimin e një referendumi për dënimin me vdekje

Kandidatja për presidente e ekstremit të djathtë francez, Marine Le Pen, hodhi poshtë kritikat e rivalit të saj Emmanuel Macron duke e akuzuar atë se po tregohet mjaft autoritar dhe ekstremist, pavarësisht se shfaqi një imazh më të butë në fushatën aktuale.

“Kjo më bën të buzëqesh sepse nuk kemi pasur kurrë një president që ka treguar më shumë shenja autoritarizmi se Emmanuel Macron. Dua të them, ai është figura e represionit brutal në të gjitha protestat, jo vetëm me ‘jelekët e verdhë’, por edhe me protestat e zjarrfikësve. Ai ishte njeriu që vendosi policët kundër zjarrfikësve, ky është realiteti. Më lejoni t’ju kujtoj se Franca zë vendin e 34-të për sa i përket lirisë së shtypit në renditjen e Reporterëve pa Kufij, pas Ganës dhe Uruguait”.

Gjatë intervistës, Le Pen përsëriti idenë e saj për mundësinë e organizimit të një referendum publik për rikthimin e dënimit me vdekje. Ajo më herët kishte thënë se personalisht do të votonte kundër një hapi të tillë.

“Dënimi me vdekje mund të jetë për një referendum, gjithçka mund të jetë për një referendum, përveç çdo gjë që bie në kundërshtim me kushtetutën. E vërteta është se ne nuk mund ta ndryshojmë kushtetutën përmes një referendumi të iniciativës qytetare dhe nuk mund të ndryshojmë gjërat që do të vinte në pikëpyetje interesat jetike të vendit”.

Mbikëqyrësi i zgjedhjeve në Francë tha se kishte kërkuar sqarime nga stafi i fushatës së Le Pen mbi deklaratat që ajo ua kishte atribuar në mënyrë të rreme autoriteteve publike mbi kriminalitetin dhe imigracionin. Le Pen e quajti hapin e nisur nga komisioni i kontrollit të fushatës një manovër politike.

Klan News