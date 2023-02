Markat sportive, në garë për Haaland

20:00 27/02/2023

20 mln Paund në vit për të qenë sponsor i sulmuesit

Në epokën moderne, sportistët janë kthyer në kompani të vërteta me më të rëndësishmit gjithmonë në qendër të tregut.

Jo vetëm për ekipet e futbollit, por veçanërisht për kompanitë të cilat përdorin imazhin e tyre. Futbollisti i fundit që përfundoi në syrin e tre kompanive sportive të prodhimeve sportive, Nike, Adidas dhe Puma, është Erling Haaland, i Manchester Cityt që po shijon një sezon prej 33 golash në 33 ndeshje.

Qëkur ishte 14 vjeç, Haaland sponsorizohej nga Nike. Kontrata përfundoi në Janar të vitit 2022 ndërsa tashmë pret ofertën më të mirë nga këto 3 kompani të mëdha.

Nga partneriteti i ri mund të vijë një marrëveshje prej rreth 20 milionë paund në sezon. Konkurrenca është e ashpër, veçanërisht nga Adidas.

Nga ana tjetër, Puma është sponsor i Manchester City. Sipas zërave, duket se Haaland ka vendosur të vazhdojë me Nike. Me gjasë Puma ka hequr dorë pasi ka nënshkruar me shokun e skuadrës Jack Grealish, duke e rrëmbyer atë nga Nike.

Por mund të ketë edhe ndonjë surprizë të momentit të fundit nga Adidas që mund të bënte një goditje ndaj rivalit të përjetshëm.

Tv Klan