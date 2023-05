“Maroku i jashtëzakonshëm për ushqim”, blogerja: Kam provuar qumësht deveje

19:03 06/05/2023

Udhëtimi i saj më i fundit, në Marok. Blogerja e njohur Edlina Bano ka treguar sot në “Rudina” në Tv Klan me detaje sa i takon ushqimit tradicional në Marok.

Ajo e cilësoi vend të jashtëzakonshëm për ushqimin dhe jo vetëm, por veçoi qumështin e devesë të cilin e kishte provuar atje.

Edlina Bano: Do shquaja Marokun, i cili është i jashtëzakonshëm për ushqim. Ka një lloj byreku të quajtur Pistila që është ose vegjetarian, me pulë ose me peshk. Zakonisht unë e merrja me pulë, po sipër ka një pluhur sheqeri me kanellë. Domethënë e kripura me atë shijen e ëmbël njëkohësisht, e mrekullueshme! Po Maroku i ka të gjitha pjatat…Ose pjata tradicionale, një mish që vinte me 45 lloje erëzash. Dhe kur i thoje kamerierit “mos djeg”? Jo, jo mos e ki merak! 45 lloje erëzash normal që do digjte e përvelonte. Ose çajin…Qumështin e devesë që e kam sjellë në një shishe se e kam shumë të freskët. U kujdesa që ta merrja duke e parë se si e shtrydhnin ato gratë vendase.



-E ke parë me sy skenën? Ja këtu je duke e pirë.

Edlina Bano: Po! Dhe duke mbajtur hundët sepse në fakt është pak i rëndë dhe e kam sjellë që ta provoni, ka qenë në frigorifer kështuqë besoj…Është pak i rëndë se ne jemi mësuar me qumësht lope. Djali që unë e pyeta më çoi pikërisht te vendi, ishte 13 km larg hotelit ku ne ishim dhe e pashë vetë me sytë e mi.

-Ti e doje bio, bio ë?

Edlina Bano: Aty ka dhe çokollata me qumësht deveje. Aty gratë me vaj argani dhe qumësht deveje bëjnë shumë produkte për fytyrën./tvklan.al