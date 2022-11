Maroku ndal Kroacinë

Shpërndaje







14:42 23/11/2022

Nënkampionët e botës barazuan pa gola në stadiumin “Al Bayt”

Atmosfera festive në stadium e krijuar nga tifozët marokenë dhe kroatë nuk arriti të frymëzonte skuadrat e tyre që të shënonin gol.

Sfida e Grupit F përfundoi pa gola, ndërsa rastet e rrezikshme ishin të pakta. Luka Modriç u shfaq luftarak në fushë ndërsa u përpoq që të frymëzonte nënkampionët e botës.

Edhe Maroku i Ashraf Hakimit luajti mirë, ndërsa pati vështirësi në nisje të sfidës, ndërsa në vazhdim iu afrua edhe avantazhit. Ekipet luftuan shumë në mesfushë ku u prodhua një lojë me intensitet të madh.

Ballkanasit patën një rast të mirë në fund të pjesës së parë me anë të Vlasiç-it, që detyroi portierin Bounu të bënte një pritje të vështirë. Më pas ishte radha e Modriçit të rrezikonte.

Ndërsa në 45 minutat e dyta, “luanët” afrikanë rrezikuan me Mazraoui me kokë dhe Hakimin me një goditje. Sfida e radhës e Kroacisë do të jetë ndaj Kanadasë të dielën, ndërsa Maroku do të ndeshet me Belgjikën.

Klan News