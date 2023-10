Marrëdhënia e ndërlikuar e Xhesikës dhe Denisit, Dalina: Denisi ka ngecur tek Xhesika

21:51 08/10/2023

Denisi dhe Xhesika janë çift për 2 javë me njëri-tjetrin por ndryshe nga ishullorët e tjerë ata kanë patur një marrëdhënie jashtë vilës.

Pas një ndarje 6 mujore ata ribashkohen në Love Island ku janë afruar shumë. Ka patur puthje, shprehje ndjenjash dhe xhelozi në marrëdhënien e tyre.

Të pyetur nga Luana nëse e kanë kontaktuar ndonjëherë njëri-tjetrin, ata përgjigjen:

Denisi: Ne s’kemi folur ndonjëherë.

Xhesika: Denisi më ka shkruar një herë kur isha në spital por s’ka marrë ndonjëherë përgjigje nga unë.

Dalina: Unë dyshoj tek Denisi, ndërsa Xhesika më duket vërtetë e lënduar. Ai shikonte fotot e tua nga Instagrami dhe nuk e di nëse ai i ka parë fotot e tua me iden që të jesh e lumtur. Unë nuk e besoj fare këtë. Xhesika ka ardhur me dhimbje ndërsa Denisi ndoshta për tu promovuar. Dua ti them Xhesikës që ki shumë kujdes sepse je në dhimbje dhe nuk e kupton situatën, Denisi mendoj ka ngecur tek Xhesika.

/Love Island Albania