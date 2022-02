Marrëdhënie intime mes Lilit dhe Kristit?

17:17 08/02/2022

Të hënën, gjatë një debati, Daniela la të kuptohej se diçka kishte ndodhur në prapaskenë mes Kristit dhe Lilit, duke qenë se situata mes tyre javët e fundit është tensionuar. Për këta arsye, fronisti dhe konkurrentja u pyetën nëse kanë pasur ndonjë marrëdhënie intime me njëri tjetrin. Kristi ka sqaruar se e vetmja gjë intime që ka ndodhur me Lilin ka qenë një takim që kanë pasur bashkë në restorantin e një hoteli ku kanë folur për takimin që do të kishin s. Ai u shpreh se mes të dyve ka pasur një përqafim dhe janë ndarë ku Kristi ka shkuar tek dhoma e hotelit, ndërsa Lili në shtëpinë e saj.

Kristi: Nuk di pse Daniela fut hundët kot. Të them çfarë ka ndodhur. Të them maksimumin e intimitetit me Lilin. Kemi qenë një natë në hotel, nuk ishte natë, ishte darkë. Erdhi Lili për të folur për takimin. Erdhi. Më ka pritur 1 orë e gjysmë isha në palestër unë. Shkova lart, ishte te bari dhe më tha që po të pres. Filluam me fol.

Lili: Ku të kam pritur unë?

Kristi: Te recepsioni.

Lili: Tek restoranti, shpjegoje pak. Tek restoranti se kur thua hotel duket keq. Tek restoranti dhe do flisnim për takimin.

Kristi: Ishim te recepsioni i hotelit dhe po më priste. Pastaj të çova, shkuam te restoranti për të folur për takimin.Kemi ndenjur 3 orë, jemi kënaqur tek restoranti. U mbyllën dhe dritat.

Lili: Si u kënaqe, deri ku shkove?

Kristi: Me muhabet! Ndodhi një përqafim dhe folëm 3 orë e gjysmë për takimin dhe për eksperiencën tonë në Love Story Talk, dhe Lili iku në shtëpi, dhe unë ika në dhomë. Kjo ishte./tvklan.al