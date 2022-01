FOTO ILUSTRUESE

Marrëdhënie seksuale me dhunë me 15-vjeçaren, arrestohet i riu

14:26 07/01/2022

Një 19-vjeçar është arrestuar nga Policia e Shkodrës pasi një vajzë e mitur e ka denoncuar për abuzim seksual.

I riu me iniciale D.M. është banues në lagjen “Perlat Rexhepi” në Shkodër. Ai akuzohet për heqje e paligjshme e lirësë dhe marrëdhënie seksuale me dhunë me të mitur.

Ka qenë një 15-vjeçare e cila ka denoncuar në komisariat 19-vjeçarin, duke deklaruar se ai e kishte detyruar të kryente marrëdhënie seksuale pa dëshirën e saj.

Materialet proceduriale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Shkodër. /tvklan.al