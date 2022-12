Marrëveshja e dronëve luftarakë, Peleshi: Do ta nisim me tre dhe do të rritemi në të ardhmen

Shpërndaje







16:39 20/12/2022

Qeveria shqiptare firmosi sot marrëveshjen për blerjen e dronëve luftarakë pa pilot “Bayraktar”. Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi, i pranishëm në këtë ngjarje shprehu entuziazmin për bashkëpunimin me Republikën e Turqisë dhe sqaroi se çfarë rëndësie ka kjo për vendin tonë.

Niko Peleshi: Ajo çfarë po shkruajmë e kremtojmë sot është po kështu produkt i kësaj fryme, i këtij partneriteti strategjik që kemi me Republikën e Turqisë e po kështu përmes procedurës së marrëveshjes shtet me shtet që kemi arritur të vijmë në ditën përfundimtare të finalizimit të blerjes të tri sistemeve që janë një risi për forcën tonë ajrore i të mirënjohur dron “Bayraktar” siç i njohim në gjuhën e përditshme por njihen teknikisht si mjete ajrore pa pilot. Zoti Bayraktar, është një ndjenjë shumë e veçantë për mua si ministër i Mbrojtjes që të realizojmë nënshkrimin e një marrëveshjeje të rëndësishme me kompaninë e mirënjohur turke “Bayraktar” për blerjen e avionëve luftarakë pa pilot, një hap i rëndësishëm dhe në interes të modernizimit të FA shqiptare. Jam i sigurt se shfrytëzimi i këtyre aseteve në vendin tonë do të rrisë kapacitetet e FA dhe strukturave të Emergjencave Civile në drejtim të kontrollit të territorit dhe parandalimit të dukurive të paligjshme.

Ministri shtoi se modernizimi i Forcave të Armatosura është në vëmendje të vazhdueshme të qeverisë shqiptare. Marrëveshja parashikon fillimisht blerjen e tre dronëve dhe flota pritet të zgjerohet në vitet e ardhshme.

Niko Peleshi: 2023 do të jetë viti kur do të nisim të ndërtojmë flotën, do të nisim me një numër të vogël dhe më pas do ta rrisim gjatë viteve që vijnë, por është viti ku me shpresë do të kemi kapacitetet e reja të këtyre mjeteve, avionëve luftarakë pa pilotë që po nënshkruajmë edhe sot. Do ta nisim me një flotë të vogël prej tre prej tyre dhe me gjasë do të rritemi në të ardhmen.

Dronët do të shërbejnë për monitorimin e vendit ndërsa do të ketë një ndërthurje të informacionit me shërbimin satelitor që do të nisë së shpejti.Peleshi tha se do të ketë edhe një qendër madhore të teknologjisë së komunikimit për modernizimin e Forcave të Armatosura.

Niko Peleshi: Kemi krijuar tashmë strukturat me institucionet e tjera që tahsmë janë gati të përdorin pamjet dhe informacionin që do të prodhohen qoftë nga shërbimi satelitor që do të nisë së shpejti në vendin tonë, por po kështu edhe përmes pamjeve dhe informacionit të marrë nga avionë luftarakë pa pilot të cilët do t’i kemi si të tilla.

Kemi pasur diskutim mjaft produktiv sot me zotin Bayraktar jo vetëm lidhur me këtë ngjarje të veçantë dhe marrëveshjen që po nënshkruhet sot, por po kështu edhe tjetër mbështetje që kompania mund të na ofrojë sa i takon novacionit, mirëmbajtjes, po kështu edhe projekteve të cilat mund të shkojnë përtej kufijve tanë kombëtarë, mund t’i shërbejnë edhe vendeve të tjera, pse jo. Ndoshta në të ardhmen mund të kemi edhe transferim të disa prej teknologjive të Bayraktar-it këtu në mënyrë që montimin apo pjesë të segmentit mund t’i bëjmë shpejt në Shqipëri sepse shumë shpejt do të kemi një qendër madhore, shumë të madhe të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit që do të modernizojë FA me kapacitete e mundësi të reja, por nga ana tjetër do të edukojmë teknologjitë e reja, aftësitë e reja fëmijët e të rinjtë tanë dhe ndoshta Republika e Turqisë e cila ka mjaft përvojë dhe kompania “Bayraktar”, përmes këtij bashkëpunimi që po nisim sot mund të jetë një nga aktorët e këtij sistemi novacioni që po planifikojmë të ndërtojmë këtu në Tiranë, në Shqipëri e që është konceptuar për të qenë jo vetëm kombëtar, por edhe rajonal.

Firma ‘Bayraktar Technology’ është e specializuar në hartimin e teknologjive transformuese në fushën e mbrojtjes dhe aviacionit. Pajisja me këta avionë do t’u ofrojë institucioneve të tjera të qeverisë shqiptare një mbështetje të madhe në nivel operacional, në fusha të ndryshme./tvklan.al