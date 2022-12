Marrëveshja e re e Britanisë së Madhe me Shqipërinë për emigrantët

17:47 13/12/2022

Kryeministri Rishi Sunak u shpreh se do të përshpejtohet procesi i largimit të emigrantëve shqiptarë

Ashtu siç pritej, Kryeministri britanik Rishi Sunak ka prezantuar ndryshimet në sistemin e emigracionit ku njoftoi edhe një marrëveshje të re me vendin tonë.

“Për herë të parë ne do të vendosim punonjës të Forcave Kufitare në Aeroportin e Tiranës, duke ndihmuar në ç’rrënjosjen e krimit të organizuar dhe ndalimin e personave që vijnë këtu ilegalisht. Së dyti, ne do të nxjerrim udhëzime të reja për punonjësit tanë për ta bërë të qartë se Shqipëria është një vend i sigurt. Së treti, një nga arsyet pse ne luftojmë për të larguar njerëzit është sepse ata shfrytëzojnë padrejtësisht sistemin tonë të azilit”.

Sipas një plani të prezantuar, një njësi e dedikuar prej 400 specialistësh do të ngrihet me synimin për të larguar mijëra emigrantë shqiptarë. Po ashtu do të ketë 700 persona staf për një njësi të re e cila do të monitorojë anijet e vogla që kalojnë Kanalin Anglez.

“Gjatë muajve në vijim, mijëra shqiptarë do të kthehen në shtëpi dhe ne do të vazhdojmë me fluturime javore derisa të gjithë shqiptarët e mbetur të largohen”.

Sunak tha se në fillim të vitit të ardhshëm qeveria do të prezantojë legjislacionin i cili do të ndalojë emigrantët që kalojnë Kanalin Anglez të qëndrojnë në Britaninë e Madhe.

“Nëse hyni ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar, nuk do të mund të qëndroni këtu. Në vend të kësaj, ju do të ndaloheni dhe do të ktheheni me shpejtësi në vendin tuaj ose në një vend të sigurt ku do të shqyrtohet kërkesa juaj për azil”.

Gjithashtu ai njoftoi se më shumë drejtues të anijeve të vogla do të ndiqen penalisht.

Klan News