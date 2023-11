Marrëveshja me Italinë për emigrantët/ Julian Zyla: Kur na vjen mundësia të jemi të dobishëm, duhet ta shfrytëzojmë

22:10 09/11/2023

Analisti Julian Zyla e vlerëson pozitive marrëveshjen e Shqipërisë me Italinë për emigrantët e huaj.

I ftuar në studion e emisionit Opinion në Tv Klan, Zyla ironizoi panelistët që kishte përballë, kur tha se është i bindur që askush nuk është kundër mikëpritjes së emigrantëve, por janë kundër Kryeministrit Rama.

Sipas tij, çdo marrëveshje që i ofrohet Shqipërisë dhe që ka mundësi të kontribuojë, duhet pranuar.

“Jam i bindur që këtu nuk ka njerëz që janë kundër idesë së imigracionit, jam i bindur që këtu nuk ka njerëz që janë kundër idesë së mikëpritjes, këtu ka thjesht njertëz që janë kundër Edi Ramës. Në këtë studio, njerëz për të qenë kundër Edi Ramës, janë bërë me Rusinë.

Ne si vend me mundësitë që kemi nuk besoj që do kemi shumë raste kur ne do jemi të dobishëm për BE apo një vend të BE. Nëse vjen mundësi që ne të mund të jemi të dobishëm, unë besoj që këto raste duhen shfrytëzuar. Ku qëndron morali ynë që aplikojmë për fonde të BE që të bëjmë rrugët tona, që kur një vend i BE kërkon ndihma të ngjashme si mund t’i themi ne jo kur me taksat e tyre po rregullojmë shkollat.

Italia nëse kërkon territor ekstra në vend tjetër, e bën për t’i dhënë kushte më të mira aty emigrantëve. Kushtet nuk ja garanton Shqipëria atyre, ja garanton Italia. Pyetja juaj pse nuk pranojnë vendet e BE, ështe se vendet e BE shpeshherë janë të detyruara të funksionojnë në mjedise politike të caktuara, pra janë njerëz që dalin kundër, përdorin nacionalizmat për çështje politike të brendshme”.

