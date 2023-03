Marrëveshja sekrete Charles-Harry

12:21 09/03/2023

Archie dhe Lilibet do përdorin titujt mbretërorë, vetëm në raste zyrtare

Një marrëveshje sekrete ka dalë në dritë ku Mbreti Charles në fund të vitit 2022 kishte përmendur dhe ra dakord që Archie dhe Lilybet, fëmijët e Harry dhe Meghan Markle, duhet të përdornin titujt e tyre mbretërorë.

Vendimi që fëmijët e Princit Harry do të njiheshin si Princi Archie dhe Princesha Lilybet i Sussex -it ishte diçka që u diskutua dhe u vendos mes Charles dhe Harry-t, një muaj para botimit të kujtimeve të Princit Harry, Spare.

Çështja u zgjidh mes dy palëve para Vitit të Ri dhe doli në dritë këtë javë kur një përfaqësues i Harry-t dhe Meghan-it konfirmoi zyrtarisht se pagëzimi i Princeshës Lilibet Diana u zhvillua në shtëpinë e çiftit në Montecito.

Mbreti Charles, Camilla, Princi dhe Princesha e Uellsit u tha se ishin të ftuar në pagëzim, por zgjodhën të mos merrnin pjesë. Titujt e fëmijëve të çiftit do të përdoren vetëm në raste zyrtare, por jo në shkollë dhe Archie dhe Lilybet do të kenë të drejtën t’i mbajnë ose t’i heqin dorë në të ardhmen. Titujt e rinj u japin edhe emrin Sussex, gjë që ndodh edhe me prindërit e tyre, ndërsa deri më tani dy fëmijët mbanin mbiemrin Mountbatten-Windsor.

