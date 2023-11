Marrëveshja Shqipëri-Itali për emigrantët, Gjylameti: Është për një periudhë kohore 2-3 vjeçare

22:36 06/11/2023

Deputetja e Partisë Socialiste, Blerina Gjylameti thotë se marrëveshja e Shqipërisë me Italinë për refugjatët do të zgjatet në një periudhë kohore 2 deri në 3 vjeçare.

Në një lidhje direkte për emisionin “Opinion” në Tv Klan, deputetja socialiste Gjylameti shprehet se emigrantët që do të hyjnë në Shqipëri do të jenë tranzit derisa të ju miratohet dokumentacioni për kalim në vendet e BE-së.

Deputetja është shprehur se referuar kësaj marrëveshjeje, Shqipëria do të jetë në gjendje të mirëpresë jo më shumë se 3 mijë emigrantë në periudha të caktuara, të cilët do të zëvendësohen nga të tjerë sapo të ju miratohet dokumentacioni për kalim drejt Bashkimit Europian.

Blerina Gjylameti: Shqipëria si një vend që ka njohur emigracionin, ne kemi detyrim të mirëpresim dhe të integrojmë. Kjo është një marrëveshje që hyn nga detyrimet që kemi edhe ndaj një vendi që ka mirëpritur shqiptarët. Një vend si Italia që ka mikëpritur deri në 30 mijë shqiptarë brenda një dite, ne i detyrohemi dhe për të qenë kontribues. Ne do t’i mirëpresim, të ndihmojmë deri në pikën ku mundet të marrin dokumentacionin përkatës për të vazhduar në vendet e tjera. Të thuash që do të mirëpresim, një lajm pozitiv dhe na bën nder ne si shqiptarë. Besoj se të lehtësojmë kushtet në të cilat ata jetojnë përsa kohë që emigracioni në Itali, fenomen në krizë.

Blendi Fevziu: Turp është për BE që t’i mbajë emigrantët ashtu. Ju thatë që është një marrëveshje e përkohshme, sa kohë do të zgjasë kjo marrëveshje?

Blerina Gjylameti: Kjo është një marrëveshje që parashikon se do të jemi mikëpritës të 3 mijë emigrantëve gjatë periudhave të caktuara. Pra 3 mijë do të jetë gjatë një periudhe, ata largohen përsa kohë që ju miratohet dokumentacioni.

Blendi Fevziu: Sa kohë mund të zgjasë kjo marrëveshje: 1,2,3 vjet, apo nuk ka kohë?

Blerina Gjylameti: Kjo është për një periudhë kohore 2 deri në 3 vjeçare. Diskutojmë për një zgjidhje të një krize, nuk diskutojmë për një afat të papërcaktuar. Ndërkohë që është shumë e rëndësishme për të folur për pjesën e numrit. Ne mund të kemi një dëshirë për të mirëpritur më shumë emigrantë, por edhe mënyra si duhet të menaxhohet, që është tërësisht në pjesën e qeverisë italiane, janë të tilla që nuk mund të kemi një numër të lartë se sa 3 mijë.

Blendi Fevziu: Nëse marrim emigrantë për t’i integruar në jetën shqiptare, është një detyrim i yni ndaj botës dhe nuk kemi pse e bëjmë me pagesë, por përsa kohë që ne kryejmë një shërbim italian, i mbajmë tranzit, pse të mos i kërkojnë faturë financiare, ne nuk po integrojmë persona që ikin nga lufta, mizerja, nga shumë gjëra dhe jam absolutisht që t’i mirëpresim sepse e shoh që ka një ndjenjë anti-emigrante nga shqiptarët. Është trup që ta kemi ne që jemi 60% e popullatës emigrantë. Por ama ne po bëjmë një servis italian.

Blerina Gjylameti: Sa para paguet Greqia për të bërë shërbimet mikpritëse? Nuk merr asgjë. Një vend që ka më shumë se 60% të qytetarëve që jetojnë në mbarë botën, të ketë këtë lloj diskutimi…

Sjellim në vëmendje se Porti i Shëngjinit do të shërbejë si qendër pritjeje për refugjatët që mbërrijnë në Itali nga vendet e treta. Marrëveshja u nënshkrua në Romë mes dy kryeministrave, Giorgia Melonit dhe kreut të qeverisë shqiptare Edi Rama.

Sipas protokollit të bashkëpunimit, kjo qendër pritet të jetë gati Pranverën e vitit që vjen dhe do të trajtojë çdo muaj kërkesat për azil të rreth 3 mijë refugjatëve që mbërrijnë në Lampeduza nga Afrika dhe Lindja e Mesme dhe kanë mbipopulluar ishullin e vogël italian. I gjithë procesi do të mbështetet financiarisht nga Italia, e cila do të bëjë njëherazi edhe seleksionimin e azilantëve./tvklan.al