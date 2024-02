Marrëveshje Shqipëri-Kosovë për arsimin e lartë

15:06 07/02/2024

Manastirliu: Lehtësim në njohjen e titujve dhe diplomave, 30 bursa për studentët e Kosovës

Në mbledhjen e të Këshillit të Ministrave u miratua projektligji për Ratifikimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit në Fushën e Arsimit të Lartë dhe Kërkimit Shkencor ndërmjet Këshillit të Ministrave të Shqipërisë dhe Kosovës.

“Kjo është një marrëveshje, e cila do të ratifikohet në Kuvendin e Shqipërisë dhe përcakton një seri bashkëpunimesh dhe partneritetesh me Ministrinë e Arsimit Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Kosovës dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të vendit tonë. Palët, të cilat janë në këtë marrëveshje inkurajojnë dhe mbështesin bashkëpunimin mes komuniteteve akademike dhe gjithashtu do të thellohet bashkëpunimi duke inkurajuar pjesëmarrjen në projekte të përbashkëta të BE dhe në programet e UNESCO apo programe të tjera të cilat kanë interes dypalësh”, tha Ministrja, menjëherë pas përfundimit të mbledhjes së qeverisë.

Sipas ministres Manastirliu me këtë marrëveshje, lehtësohen procedurat e njohjes së titujve shkencor, dhe studentëve u ofrohen bursa për studime nga Shqipëria dhe Kosova.

“Mundësohet dhënia e 30 bursave në vit për studentë në cikle të ndryshme studimi, që do të duan të studiojnë në Shqipëri në programe të ndryshme. Do të ketë një proces vlerësimi nga Njësitë e Arsimit të Lartë dhe komisione ad-hoc, të cilat do të përcaktojnë kriteret dhe procedurat për sa i përket përfitimit të bursave që parashikon kjo marrëveshje.”

Një tjetër vendim i qeverisë është dhe miratimi i kushteve dhe granteve për startup-et. Thirrja për startup-et do të bëhet publike më 16 Shkurt dhe do të jetë e hapur për 30 ditë.

