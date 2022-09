Marrëveshje të reja në samitin e Ballkanit të Hapur

Shpërndaje







15:32 02/09/2022

Rama: BE të na ndihmojë me energjinë

Është mbajtur në Beograd samiti i “Ballkanit të Hapur”, ku për herë të parë merrnin pjesë edhe përfaqësuesit e Bosnje-Hercegovinës dhe Malit të Zi.

Tre liderët e Ballkanit të Hapur, Kryeministri Edi Rama, Presidenti Aleksandër Vuçiç dhe Kryeministri Dimitar Kovaçevski ishin në të njëjtën linjë teksa thanë se edhe pse vendet i pret një dimër i vështirë për shkak të krizës energjetike, ato ecin krah për krah njëri-tjetrit falë kësaj nisme të përbashkët.

“Ky është Ballkani i Hapur dhe kjo është zgjedhja që kemi bërë, të shikojmë përpara të afrojmë njerëzit me njëri-tjetrin, të krijojmë mundësi për t’u futur në këpucët e njëri-tjetrit dhe gjërat për t’i zgjidhim me durim, me mirëkuptim, por pa harruar që kemi kaq shumë gjëra për të cilat mund dhe duhet të bashkëpunojmë. Ky dimër ka gjasë të jetë më i vështiri që kemi hasur në gjithë këto vite”, tha Kryeministri Edi Rama.

Një apel pati për Bashkimin Europian, që të mos përsërisë të njëjtin turp siç e quan kryeministri, lënien e Ballkanit vetëm si në periudhën e pandemisë.

“Përfitoj nga rasti që t’ja drejtoj përsëri BE apelin që të mos bëjë me ne turpin që bëri në kohën e pandemisë. Vendet e Ballkanit u detyruan të vraponin në Kinë, Rusi, Turqi për të filluar operacionin e shpëtimit të infermierëve, mjekëve e të tjerëve me radhë me vaksinim, sepse BE u mbyll dhe pa vetëm brenda mureve të kështjellës së vetë”.

Pyetjes së Tv Klan nëse falë Ballkanit të Hapur u arrit edhe marrëveshja Serbi-Kosovë, Rama u përgjigj: “Thashë që nëse Kosova do të ishte e ulur në tryezën e Ballkanit të Hapur dhe nuk do të refuzonte, kjo çështje do ishte zgjidhur me kohë. Jam i bindur për këtë. Këtë nuk e zgjidhi as kjo treshe, as që Shqipëria apo unë. Janë këto rrugë që po jetësohen dhe janë sfondi edhe i asaj zgjidhje, të cilën dje e kam thënë hapur. Ia kam thënë dhe presidentit veç. Është konfirmuar qasja e presidentit Vuçiç në raport me lëvizjen e njerëzve”.

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç tha se ndryshe nga 7 vite me parë, tashmë së bashku me Kryeministrin Edi Rama, nuk janë në fushë-betejë me njëri-tjetrin,por punojnë për të mirën e Ballkanit.

“Kur 7 vite më parë Edi erdhi në Beograd dhe unë erdha në Tirane e shikonim në një fushë-betejë njëri-tjetrin. Ndërsa tani shikoj bashkëpunim mes vendeve të Ballkanit, edhe me Kosovën”.

Rama dhe Vuçiç patën një vlerësim edhe për Kryeministrin e Malit të Zi, i cili në 100 ditë mori vendime të rëndësishme për të përkrahur nismën e Ballkanit të Hapur.

Në samit, mes tre vendeve u nënshkruan edhe marrëveshjet për sigurinë ushqimore, një plan veprimi për emergjencat civile si dhe një memorandum për artin dhe kinematografinë, si dhe bashkëpunim për minierat dhe energjinë.

Tv Klan